Kretschmann liest den «Grüffelo» vor - auf Schwäbisch

Stuttgart (dpa/lsw) - Ja heidenei - Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann will es all seinen Landeskindern zu Ostern recht machen. «In dieser entbehrungsreichen Krisenzeit» werde er sein Lieblingskinderbuch «Der Grüffelo» im Internet vorlesen, teilte das Stuttgarter Staatsministerium am Freitag mit - «und das auf Hochdeutsch und Schwäbisch». Die Aufnahme werde am Ostersamstag um 11.00 Uhr freigeschaltet. «Das soll ein kleines Geschenk für die Kinder und im Herzen jung Gebliebenen sein, um sich bei der schönen Geschichte von der kleinen Maus und dem Grüffelo ein bisschen von den Alltagssorgen in dieser Zeit abzulenken», so Kretschmann zu seinem Auftritt.

Fürchten muss sich niemand vor dem Wesen, von dem es in der schäbischen Version heißt: «Der hat grausliche Hauer ond grausliche Klaue ond grausliche Zäh, ond ka älle verhaue.» Denn es wird schnell klar: «Es gibt doch gar koin Grüffelo.»

Der Grüffelo (Originaltitel The Gruffalo) ist ein im Jahr 1999 erschienenes Kinderbuch der britischen Schriftstellerin Julia Donaldson.