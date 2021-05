Kretschmann lobt Hagel: «Will Koalition zum Erfolg führen»

Stuttgart (dpa/lsw) - Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sieht dem geplanten Generationswechsel an der CDU-Fraktionsspitze zuversichtlich entgegen. Er habe CDU-Generalsekretär Manuel Hagel, der voraussichtlich auch Fraktionschef werden will, bei den Koalitionsverhandlungen näher kennengelernt und einige gute persönliche Gespräche mit ihm gehabt, sagte Kretschmann am Dienstag in Stuttgart. «Ich hatte den Eindruck, dass er fest entschlossen ist, diese Koalition in einem kooperativen Sinne zum Erfolg zu führen.» Grüne und CDU hätten sich darauf verständigt, einen Neuanfang zu machen, Hagel habe «außerordentlich dazu beigetragen».

Der 33 Jahre alte Hagel will dem Vernehmen nach an diesem Dienstag als Nachfolger von CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart kandidieren. Er gilt als Vertrauter von CDU-Landeschef Thomas Strobl. Kretschmann sagte weiter, er habe auch mit Reinhart gut zusammengearbeitet. «Ich kann mich aber auch über die Loyalität des Kollegen Reinhart nicht beklagen.» Reinhart räumt als Fraktionschef das Feld und will als Minister in die neue grün-schwarze Regierung wechseln. Der 64-Jährige wird als Justizminister gehandelt.

© dpa-infocom, dpa:210504-99-462268/2