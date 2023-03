Kretschmann: Nicht nur Negatives über Schulen verbreiten

Stuttgart (dpa/lsw) - Mit Blick auf den Fachkräftemangel in den Schulen hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann dazu aufgerufen, mit mehr Wertschätzung über den Lehrerberuf und das Bildungswesen zu reden. «Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir nicht nur negative Dinge über unser Schulwesen verbreiten», sagte Kretschmann am Freitag beim Bildungskongress in Stuttgart. «Das ist sehr gefährlich, weil wenn der Eindruck entsteht: «Naja, da ist alles irgendwie ganz in Unordnung», ich meine, wer wird sich dann für unseren Beruf entscheiden?»

Die Gesellschaft müsse mehr Wertschätzung für die Lehrerinnen und Lehrer haben, sagte Kretschmann, der früher selbst als Lehrer gearbeitet hat. Der Beruf sei schwieriger geworden. «Die Lehrerinnen und Lehrer klagen oft nicht zu Unrecht und das müssen wir wahrnehmen», sagte Kretschmann. Die Gesellschaft müsse erkennen, dass Unterrichten eine wichtige Aufgabe sei. «Es geht schließlich um das Beste, was wir haben, nämlich unsere Kinder.»