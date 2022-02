Kretschmann: Putin hat die Welt in tiefe Krise gestürzt

Stuttgart (dpa) - Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat den russischen Einmarsch in die Ukraine aufs Schärfste verurteilt. Der russische Präsident Wladimir Putin verstoße gegen alle Regeln der internationalen Ordnung und des Völkerrechts und habe «Europa und die Welt in eine tiefe Krise gestürzt, die an die dunkelsten Zeiten des europäischen Kontinents» erinnere, betonte der Grünen-Politiker in einem Post, der am Donnerstag auf Twitter veröffentlicht wurde.

Die Bundesregierung habe in den vergangenen Wochen gemeinsam mit den europäischen Partnern alles getan, um die Situation zu entschärfen. «Aber wir müssen heute leider erkennen, dass Russland ohne jede Rücksicht die Spirale der Eskalation fortschreibt und Denkmustern folgt, die wir in Europa längst für überwunden geglaubt hatten.»

Kretschmann sagte, die Bundesregierung habe für alle weiteren Schritte seine volle Unterstützung.

