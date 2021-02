Kretschmann rechnet mit raschem wirtschaftlichen Aufschwung

Stuttgart (dpa/lsw) - Ministerpräsident Winfried Kretschmann geht von einer zügigen wirtschaftlichen Erholung nach der Corona-Krise aus. «Ich glaube nach der Pandemie geht es steil aufwärts. Davon bin ich überzeugt», sagte der Grünen-Politiker am Freitagabend bei einer Talkrunde der «Stuttgarter Nachrichten» zur Landtagswahl im Haus der Wirtschaft in Stuttgart. Der Regierungschef war nach der Finanzpolitik der nächsten Jahre und den Corona-Schulden gefragt worden. Man müsse keinen Kassensturz machen, weil man wisse, was in der Kasse sei, sagte Kretschmann.

Man könne noch nicht sagen, wie schnell sich die Wirtschaft erhole. «Was uns blüht, kann ich nicht sagen.» In der derzeitigen Nullzinsphase seien Schulden aber nicht so schlimm, sagte Kretschmann. In einer ersten Tranche habe die Landesregierung etwa fünf Milliarden Euro aufgenommen, die man in 25 Jahren zurückzahlen wolle. Wenn man das strecke, sei das erträglich für den Haushalt. Man müsse jedoch damit rechnen, das man in eine Situation komme, in der man das «Füllhorn nicht einfach weiter ausschütten» könne. Eine Befreiung von Kitagebühren für alle werde es etwa nicht geben.

© dpa-infocom, dpa:210226-99-612427/2