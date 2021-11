Kretschmann schließt neuen Lockdown nicht aus

Stuttgart (dpa) - Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann schließt angesichts der dramatischen Corona-Lage einen erneuten Lockdown nicht aus. Man habe Stand heute keine allgemeinen Lockdowns vor und halte erstmal an den Maßnahmen unter der 2G-Regel fest, sagte der Grünen-Politiker am Dienstag in Stuttgart.

«Ob wir nochmal in die Situationen kommen, dass wir noch weitergehen müssen, hängt auch von den Auffrischungsimpfungen ab.» Er hoffe nicht, dass es nochmal zu einer solchen Lage komme. «Aber ausschließen kann man wirklich nichts.» Es könne sein, dass man die Größe von Veranstaltungen allgemein begrenze.

