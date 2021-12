Kretschmann sieht keinen Grund für Emanzipation der Grünen

Heidenheim (dpa/lsw) - Ministerpräsident Winfried Kretschmann sieht keinen Grund dafür, dass die neue Führung der Südwest-Grünen sich mit Blick auf die Landtagswahl 2026 langsam von ihm absetzen muss. «Ich habe jetzt keine Signale, dass die sich von mir emanzipieren wollen. Dafür gibt es auch gar keinen Grund», sagte der 73 Jahre alte Regierungschef am Samstag am Rande des Grünen-Landesparteitags in Heidenheim. «Partei, Fraktion, Regierung, die müssen an einem Strang ziehen - und zwar in dieselbe Richtung, sonst können sie keinen Erfolg haben», betonte Kretschmann, der bei der Landtagswahl in fünf Jahren nicht noch einmal antreten will.

Der wertkonservative Kretschmann führt das Land seit 2011 und galt bei den Wahlen als Erfolgsgarant. Die beiden Bewerber für den Grünen-Landesvorsitz, Lena Schwelling und Pascal Haggenmüller, hatten jüngst erklärt, eine wichtige Aufgabe für sie werde sein, ein Verfahren für die Kür des Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 2026 zu finden. Diskutiert wird auch, ob Kretschmann schon ein Stück vor Ende seiner Amtszeit seinen Posten weitergibt. Der Ministerpräsident machte in Heidenheim aber deutlich, dass er gedenkt, bis 2026 weiterzumachen. Er fühle sich so fit, dass er dieses Wahlversprechen einlösen wolle.

Kretschmann sagte zum Abschied der Landesvorsitzenden Sandra Detzer und Oliver Hildenbrand, es sei nicht immer leicht, eine Mitglieder- und Regierungspartei zu sein. «Das ist schon ein erheblicher Spannungsbogen.» In der Regierung müsse man auch Kompromisse machen, die jungen Leute in der Partei seien eher radikal und kompromisslos. Es sei die Aufgabe der Parteiführung, dies auszubalancieren.

© dpa-infocom, dpa:211204-99-255847/2