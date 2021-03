Kretschmann stellt Öffnung der Baumärkte in Aussicht

Stuttgart (dpa/lsw) - Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat eine baldige Öffnung der Baumärkte im Südwesten in Aussicht gestellt. Die bayerischen Nachbarn hätten diese nun geöffnet, sagte der Regierungschef am Montagabend beim TV-Duell des SWR mit Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) zur Landtagswahl. «Das kann man als nächsten Schritt machen, damit wir keinen Tourismus bekommen - das ist immer ungut in der Pandemie.» Er dämpfte gleichzeitig die Hoffnung auf eine weitere Öffnung der Schulen bereits kommende Woche.

