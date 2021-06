Kretschmann tippt bei EM-Spiel auf 2:1 für Deutschland

Stuttgart (dpa/lsw) - Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) setzt bei der EM-Partie zwischen Deutschland und Frankreich auf einen Sieg der DFB-Elf. Kretschmanns Tipp: 2 zu 1 für die deutsche Nationalmannschaft. Ob der 73-Jährige das erste EM-Spiel der deutschen Elf selbst verfolgen kann, hängt von der Dauer der Verhandlungen über den geplanten Nachtragshaushalt ab, den die Spitzen der grün-schwarzen Koalition am Dienstagabend verhandeln wollen.

«Aber nicht, dass der Eindruck entsteht, die Schwaben interessieren sich nicht für Fußball und gehen lieber in Haushaltskommissionen», sagte Kretschmann am Dienstag in Stuttgart. Die Terminwahl hänge mit dem hohen Zeitdruck vor der Sommerpause zusammen. «Vielleicht führt es aber auch dazu, dass wir rechtzeitig fertig sind, und dann kann man das Spiel wenigstens in der Glotze angucken. Das ist ja auch nicht schlecht», sagte Kretschmann, der der DFB-Elf den Titelgewinn zutraut.

© dpa-infocom, dpa:210615-99-04422/2