Kretschmann und Eisenmann vor der Wahl im TV-Duell

Stuttgart (dpa/lsw) - Vor der Landtagswahl Mitte März treffen Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und seine Herausforderin Susanne Eisenmann (CDU) vor laufender Kamera aufeinander. Der SWR überträgt das traditionelle TV-Duell der beiden Spitzenkandidaten am 1. März 2021 um 20.15 Uhr. Das Duell, das für eine Stunde angesetzt ist, wird auch im Internet gestreamt.

Kretschmann ist seit 2011 Ministerpräsident und tritt bei der Landtagswahl am 14. März 2021 für eine dritte Amtszeit an. Kultusministerin Eisenmann (CDU) will die Abwahl von Kretschmann erreichen.