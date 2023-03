Kretschmann würdigt Polens Einsatz im Konflikt mit Russland

Heidelberg (dpa/lsw) - Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat Polen für seinen Einsatz im Ukraine-Krieg gedankt. Kein Land habe so viele Flüchtlinge aufgenommen. «Millionen von Polinnen und Polen helfen mit einer großen Selbstverständlichkeit», sagte er am Montag in Heidelberg in einem Grußwort an den polnischen Regierungschef Mateusz Morawiecki, der danach zur Zukunft Europas sprach. «Sie teilen ihr Zuhause, stellen ihre Wohnung zu Verfügung, helfen bei allem, was die Not lindern könnte», sagte der Grünen-Politiker. «Diese Nächstenliebe und Hilfsbereitschaft beeindrucken uns zutiefst.

Warschau habe mehr als acht Milliarden Euro für die Unterbringung der Flüchtlinge ausgegeben, mehr als jeder andere Staat. Wenn man nach den europäischen Werten angesichts des russischen Angriffskrieges frage, «dann muss unsere Antwort sein: unverbrüchliche Solidarität», so Kretschmann weiter. Polen unterstütze die Ukraine uneingeschränkt finanziell, politisch, humanitär und militärisch - «Polen setzt hier Maßstäbe».