Kretschmann: Wenige Diskriminierungsvorwürfe gegen Polizei

Stuttgart (dpa/lsw) - In den vergangenen fünf Jahren sind nach Angaben der Landesregierung 155 Beschwerden gegen Polizisten wegen Diskriminierung eingereicht worden - bei insgesamt zwei Millionen Polizeieinsätzen im Jahr. Davon habe sich in 123 Fällen der Vorwurf nicht erhärtet, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstag in Stuttgart. Die Daten aus der Zeit zwischen 2015 und 2020 seien bis Mitte Juni und damit vor den jüngsten Krawallen in der Stuttgarter Innenstadt erhoben worden.

«Wir haben bei der Polizei keine amerikanischen Verhältnisse», sagte der Regierungschef. Die Polizei verdiene Respekt und Vertrauen. Die Zahlen seien «außerordentlich belastbar».

Der Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis hatte Proteste in den USA und Europa und auch eine Debatte über Rassismus und Polizeigewalt in Deutschland ausgelöst.