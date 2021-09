Kretschmann zu Koalition: «Ich habe mich nicht verzockt»

Stuttgart (dpa/lsw) - Auch ein Ampelbündnis im Bund würde den Einfluss von Baden-Württemberg in Berlin aus Sicht von Ministerpräsident Winfried Kretschmann nicht schmälern. Er habe bei der Entscheidung für eine Neuauflage der grün-schwarzen Koalition im Frühjahr nicht auf den Bund geschielt, was die «Farben der Saison» sein könnten, sagte der grüne Regierungschef am Mittwoch in Stuttgart.

Ihm sei es um das Gemeinwohl gegangen, nicht um Taktiererei. «Ich habe mich nicht verzockt, sondern im Interesse des Landes gehandelt», unterstrich Kretschmann. Im Bundesrat gebe es heute eine Vielzahl an Koalitionen. Diese Bündnisse würden jetzt nicht alle falsch oder nicht mehr handlungsfähig, nur weil sich in Berlin der Wind drehe.

