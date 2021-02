Stuttgart (dpa) - Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) will aus privaten Gründen im laufenden Wahlkampf für die anstehende Landtagswahl Mitte März etwas kürzer treten. Seine Frau sei an Brustkrebs erkrankt, teilte er am Freitag über das Staatsministerium in Stuttgart mit. Seine Regierungsgeschäfte werde er weiterführen, brauche aber Zeit, um seiner Frau beizustehen.

