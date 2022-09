Kreuzbandverletzung bei Gladbachs Florian Neuhaus befürchtet

Freiburg (dpa) - Der Mönchengladbacher Fußball-Profi Florian Neuhaus hat sich beim 0:0 am Sonntag gegen den SC Freiburg wohl schwer am Knie verletzt. «Es sieht nach einer Kreuzbandverletzung aus», sagte der Gladbacher Trainer Daniel Farke am Sonntag nach dem Spiel dem Internet-Sender DAZN. Der 25-jährige Nationalspieler war in der 30. Minute mit dem Freiburger Daniel-Kofi Kyereh zusammengeprallt. Während Kyereh weiterspielen konnte, musste Neuhaus verletzt vom Feld. Weitere Untersuchungen sollen nun Klarheit über die Schwere der Blessur bringen. Geschockt zeigte sich auch der Freiburger Coach Christian Streich: «Hoffentlich nicht», sagte Streich als er von dem Verdacht auf die Kreuzbandverletzung hörte.