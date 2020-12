Kritik der Tierärzte: Minister wussten von Personallücken

Böblingen (dpa/lsw) - Nach dem Skandal um mutmaßliche Tierschutzverstöße in mehreren Schlachthöfen haben Tierärzte die Äußerungen von Landwirtschaftsminister Peter Hauk zur Kontrolldichte in den Betrieben kritisiert. Der unter Druck geratene CDU-Politiker hatte erklärt, es gebe bei der Betäubung eine 100-prozentige Kontrolle durch Amtstierärzte. In keinem anderen Wirtschaftsbereich stehe die Polizei immer daneben und überwache. «Diese Darstellung des Ministers ist falsch», kritisierte die Landestierärztekammer Baden-Württemberg am Donnerstag. Eine solche Personalabdeckung gebe es für die Lebensmittelsicherheit und den Verbraucherschutz, nicht aber für den Tierschutz.

«Einem zuständigen Fachminister müssten die wesentlichen Zusammenhänge der Überwachung an einer Schlachtstätte eigentlich geläufig sein», heißt es in einer Stellungnahme der Tierärzte weiter. Für eine 100-prozentige Kontrolle des Tierschutzes vor Ort reiche die vorhandene Personaldecke nicht aus. Es werde lediglich «regelmäßig und risikoorientiert nach vorliegenden Erkenntnissen» überwacht. Hauk sei in den vergangenen Jahren wiederholt darüber informiert worden.

In der vergangenen Wochen waren Bilder aus dem Schlachthof Biberach aufgetaucht, die zeigen, wie das Töten von Rindern durch fehlerhafte Bolzenschussgeräte qualvoll in die Länge gezogen wurde. Anfang 2018 war bereits ein Schlachthof in Tauberbischofsheim geschlossen worden, im Sommer traf es einen Betrieb in Gärtringen im Kreis Böblingen. Daraufhin kündigte Hauk mehrere Maßnahmen an, um die Kontrollen in der Branche zu verschärfen und regionale Schlachthöfe zu fördern.