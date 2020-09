KSC bei Zweitliga-Auftakt vor schwerem Spiel in Hannover

Karlsruhe (dpa/lsw) - Der Karlsruher SC steht zum Auftakt der 2. Fußball-Bundesliga heute bei Hannover 96 gleich vor einer schweren Aufgabe. Gastgeber 96 peilt nach einer schwachen letzten Saison in dieser Spielzeit einmal mehr die Rückkehr in die Bundesliga an. Für den KSC könnte es nach einem äußerst schwierigen Jahr dagegen wieder nur um den Klassenverbleib gehen.

Trainer Christian Eichner hat seine Profis vor der Auswärtspartie aufgefordert, torgefährlicher zu werden. Fehlen wird Verteidiger David Pisot, dem beim 0:1 im DFB-Pokal gegen den 1. FC Union Berlin ein Gegenspieler auf das Sprunggelenk gefallen war.