KSC leiht Ex-Bundesliga-Profi Wimmer aus

Karlsruhe (dpa/lsw) - Fußball-Zweitligist Karlsruher SC leiht den österreichischen Abwehrspieler Kevin Wimmer bis zum Saisonende aus. Der 28-Jährige kommt vom englischen Zweitligisten Stoke City, wie der KSC am Montag mitteilte. Wimmer spielte einst für den 1. FC Köln und Hannover 96 in der Bundesliga, bei Stoke zuletzt aber nur noch in der Reservemannschaft. «Nach dem Ausfall von Dirk Carlson haben wir uns dafür entschieden, uns nochmal auf der Außenverteidigerposition zu verstärken», sagte KSC-Sportchef Oliver Kreuzer.

