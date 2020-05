KSC: Mitgliederversammlung trotz Wellenreuther-Rücktritts

Karlsruhe (dpa/lsw) - Der Karlsruher SC will am Freitag (18.00 Uhr) trotz des Rücktritts seines Präsidenten Ingo Wellenreuther seine außerordentliche Mitgliederversammlung veranstalten. Das teilte der badische Fußball-Zweitligist am Donnerstabend mit. Ist bis zum Beginn der Online-Veranstaltung die Insolvenz in Eigenverwaltung abgewendet, entfalle die Abstimmung der Mitglieder darüber.

Allerdings hatte die Investorengruppe «Bündnis KSC» für den Fall des Wellenreuther-Rücktritts in Aussicht gestellt, mit einem Aktienkauf in Höhe von sechs Millionen Euro zu investieren und damit eine Insolvenz in Eigenverwaltung zu vermeiden. Wellenreuther war am Donnerstag von seinem Amt zurückgetreten.