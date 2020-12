KSC peilt in Osnabrück 15 Jahre alte Bestmarke an

Karlsruhe (dpa/lsw) - Der Karlsruher SC kann im Auswärtsspiel beim VfL Osnabrück am heutigen Samstag (13.00 Uhr/Sky) eine mehr als 15 Jahre alte Bestmarke einstellen. Erstmals seit dem Frühjahr 2005 könnten die Badener in der 2. Fußball-Bundesliga wieder vier Spiele in Folge gewinnen. Doch die Hürde an der Bremer Brücke ist hoch. Die Osnabrücker sind stark in die Saison gestartet und verloren nur eine ihrer bislang zehn Pflichtpartien. Mit Ausnahme von Mittelfeldmann Janis Hanek sind beim KSC alle Spieler einsatzfähig.