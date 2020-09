KSC startet in Hannover überraschend ohne Torjäger Hofmann

Hannover (dpa/lsw) - Der wechselwillige Torjäger Philipp Hofmann sitzt im Auswärtsspiel des Karlsruher SC bei Hannover 96 zunächst überraschend auf der Bank. Trainer Christian Eichner verzichtet beim Saisonauftakt am Samstag (13.00 Uhr/Sky) in der Startaufstellung auf den Angreifer, an dem der Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin interessiert ist. Ob der Verzicht auf den 27-Jährigen mit einem möglichen Transfer in Verbindung steht, blieb zunächst unklar. Bislang hatten die Berliner kein Angebot in Höhe der vom KSC geforderten Transfersumme abgegeben. Anstelle von Hofmann beginnt in Hannover Babacar Guèye als einzige Sturmspitze des KSC.