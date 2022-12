KSC-Talent Bolay wechselt zu Waldhof Mannheim

Karlsruhe/Mannheim (dpa/lsw) - Fußball-Zweitligist Karlsruher SC gibt sein Talent Luca Bolay an den Drittligisten Waldhof Mannheim ab. Das teilten beide Vereine am Mittwoch mit. Der 20-Jährige, der aus der Jugend der Karlsruher stammt, spielte bei KSC-Trainer Christian Eichner keine Rolle und kam in der bisherigen Zweitliga-Saison nur zu einem sehr kurzen Einsatz gegen den SV Darmstadt 98. Bei Waldhof trainierte der Linksverteidiger in den vergangenen Tagen zur Probe mit und überzeugte die Verantwortlichen.