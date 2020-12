KSC-Trainer Eichner: Bittere Erinnerungen an den HSV

Karlsruhe (dpa/lsw) - Sein persönliches Trauma in Sachen Hamburger SV hat Trainer Christian Eichner vom Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC bis heute nicht ganz bewältigt. «Ich habe mal 7:0 in Hamburg verloren, am letzten Spieltag», sagte der 38-Jährige einen Tag vor dem Heimspiel der Badener gegen die Hanseaten (Montag, 20.30 Uhr/Sky). Auch zwölf Jahre danach habe er noch immer das «Und wieder Olic!» des «Sportschau»-Reporters im Ohr. Der Kroate Ivica Olic hatte gegen den KSC mit Eichner auf dem Platz damals zwei Tore erzielt.

Angst hat Eichner vor dem kommenden Gegner aber nicht. «Die Liga hat gezeigt, dass der KSC den HSV schlagen kann», sagte er. «Dazu muss aber sehr viel passen.» Personell kann der KSC auch weiterhin aus dem Vollen schöpfen. Allerdings müsse seine Mannschaft die richtigen Lehren aus der schwachen Defensivleistung beim 1:4 bei Erzgebirge Aue am Donnerstag ziehen, erklärte Eichner. «Ein erfolgreicher KSC basiert auf einer erfolgreichen Defensive», betonte der Coach.