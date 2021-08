KSC-Trainer Eichner erwartet kämpferisches Derby: Heise fit

Karlsruhe (dpa/lsw) - Trainer Christian Eichner vom Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC erwartet ein kampfbetontes Baden-Derby beim SV Sandhausen. «Ich gehe davon aus, dass wir eine gewisse Physis auf den Platz bekommen müssen, weil aufgrund der Drucksituation auf der anderen Seite in dieser Partie die Basisdinge im Vordergrund stehen werden», sagte er am Donnerstag.

Während der KSC nach zwei Siegen und einem Torverhältnis von 6:1 vor dem dritten Spieltag Spitzenreiter ist, steht Sandhausen nach zwei Niederlagen mit insgesamt 0:5 Toren im Tabellenkeller. Eichner kann am Samstag (13.30 Uhr/Sky) wieder auf Philip Heise zurückgreifen. Der einzige nominelle Linksverteidiger im Kader hat seine Magen-Darm-Probleme überwunden, wie der Coach sagte.

Seine Elf werde am Hardtwald in jedem Fall gut verteidigen müssen. «Damit meine ich aber nicht, dass wir mit Mann und Maus am eigenen Sechzehner parken», sagte Eichner. Es werde vielmehr um die Bereitschaft gehen, alles zu investieren und ähnlich wie in der ersten Hälfte beim 3:0-Heimsieg gegen Darmstadt eine gute Balance zwischen Kampf und Spiel zu finden. Begleitet wird die Mannschaft von 700 KSC-Fans. «Die werden in Sandhausen für uns ganz, ganz wichtig sein», meinte Eichner.

© dpa-infocom, dpa:210812-99-820442/2