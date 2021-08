Kurzfristiger Test: Hoffenheim besiegt Karlsruhe mit 5:0

Zuzenhausen (dpa/lsw) - In einem kurzfristig anberaumten Test hat Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim einen deutlichen Sieg gegen Zweitligist Karlsruher SC eingefahren. Das 5:0 (2:0) am Mittwoch fand in Zuzenhausen und unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, die TSG berichtete im Anschluss auf der Vereinshomepage. Maximilian Beier (24. Minute), Christoph Baumgartner (27.), Marco John (60.), Kasim Adams (83.) und Talent Gautier Ott (90.) erzielten die Tore für die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß. «Es war ein rundum gelungener Abschluss unserer Saisonvorbereitung - ohne das Ergebnis zu hoch einzustufen», sagte Hoffenheims Sportchef Alexander Rosen.

