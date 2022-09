Lörrach: Geschirrspülertür sperrt Frau in Bad ein

Lörrach (dpa/lsw) - Ein sich von selbst öffnender Geschirrspüler hat am Donnerstagabend eine Frau in ihrem Bad eingesperrt. Die 22 Jahre alte Frau musste von der Feuerwehr befreit werden. Nach Auskunft der Polizei vom Freitag war die Frau in ihr Bad gegangen und hatte die Türe geschlossen. Direkt angrenzend ist die Küche. Als der Geschirrspüler dort das Waschprogramm beendet hatte, ging die Klappe auf und diese blockierte die sich nach außen öffnende Badtüre. Da im Bad kein Fenster ist, war die Frau gefangen.

Eine in Hessen wohnende Freundin verständigte die Polizei, da die Eingeschlossene frisch zugezogen war und in Lörrach noch keine Kontakte hatte. Die Polizei geht davon aus, dass die eingesperrte Frau ein Handy mit ins Bad genommen hatte und ihre Freundin anrief. Zunächst versuchte eine Polizeistreife zu helfen. Da aber an der Wohnungstüre der Schlüssel von innen steckte, ließ sie sich nicht mit einem durch eine Nachbarin organisierten Zweitschlüssel öffnen. Die Feuerwehr öffnete schließlich die Tür und half der Frau.