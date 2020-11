Löwen-Handballer weiter Spitzenreiter: Sieg gegen Lemgo

Mannheim (dpa) - Die Rhein-Neckar Löwen haben mit einem souveränen 26:18 (14:9)-Sieg gegen den TBV Lemgo Lippe die Tabellenführung in der Handball-Bundesliga behauptet. Die Mannheimer liegen mit 14:2 Punkten weiter vor Titelverteidiger THW Kiel (10:2), der am Sonntag beim Bergischen HC antreten muss. Das ebenfalls am Sonntag geplante Gastspiel von Vizemeister SG Flensburg-Handewitt (10:2) bei den Füchsen Berlin wurde wegen eines weiteren Corona-Falls bei den Hauptstädtern abgesagt.

Vor leeren Rängen hatten die Rhein-Neckar Löwen die Partie von Beginn an im Griff und verschafften sich bereits nach einer guten Viertelstunde beim 9:4 ein Fünf-Tore-Polster. Auch in der zweiten Halbzeit behielten die Hausherren, bei denen Torwart Nikolas Katsigiannis mit zahlreichen Paraden herausragte, stets die Kontrolle. Bester Werfer beim Sieger war Linksaußen Uwe Gensheimer mit fünf Toren.