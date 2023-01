Labbadia über Job: «Das Geschäft ist nicht immer mein Ding»

Stuttgart (dpa) - Fußballtrainer Bruno Labbadia hat vor seiner Zusage beim VfB Stuttgart nach eigenen Worten auch Angebote ausgelassen und steht dem Job als Bundesliga-Trainer zwiegespalten gegenüber. «Ich habe mir die Freiheit in den letzten Jahren genommen, so lange zu warten wie ich möchte und mir auch das Recht rausgenommen, viele Sachen abzusagen», sagte der 56-Jährige am Samstag nach seiner Rückkehr als VfB-Trainer und dem 1:1 (1:1) gegen den FSV Mainz 05.

«Es ist ein sehr intensiver Job. Ich mache ihn gern, aber er ist auch sehr intensiv, den gibt es nur entweder zu 100 Prozent oder gar nicht. Man ist permanent von der Familie weg. Das sind alles Dinge, die eine Rolle spielen», sagte der frühere Bundesliga-Stürmer. Beim Bezahlsender Sky erklärte er: «Ich liebe den Fußball, aber das Geschäft ist nicht immer mein Ding.»

Im Dezember hatte der abstiegsbedrohte VfB Stuttgart Labbadia als Nachfolger von Pellegrino Matarazzo und Interimscoach Michael Wimmer verpflichtet. Labbadia soll die Schwaben zum Klassenerhalt in der Bundesliga führen, den VfB hat er zwischen Dezember 2010 und August 2013 schon einmal trainiert.

Zwei Jahre sind seit dem Aus bei seiner vorherigen Bundesliga-Station Hertha BSC vergangen. «Jetzt bin ich ausgeruht und der Hunger kam zurück», sagte Labbadia.