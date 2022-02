Ladendieb dreht im Supermarkt durch

Sigmaringen (dpa/lsw) - Ein auf frischer Tat ertappter Ladendieb hat in einem Supermarkt in Sigmaringen randaliert. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte der Sicherheitsdienst den 36-Jährigen am Samstagabend beim Diebstahl einer Whiskyflasche erwischt. Als die Beamten hinzugekommen seien, habe der Mann sie beleidigt. Er versuchte, sie anzuspucken und warf einen Tisch nach ihnen. Später konnte er in Gewahrsam genommen werden. Neben dem Verfahren wegen Ladendiebstahls muss er sich nun auch wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten.

