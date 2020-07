Land erweitert in Sommerferien Fahrradmitnahme in Zügen

Stuttgart (dpa/lsw) - Damit die Menschen im Urlaub aufs Fahrrad steigen, schickt das Land in den Sommerferien mehr Radexpresse auf die Schiene. Eine Vereinbarung mit der Bahntochter DB Regio sorge auf vier Bahnstrecken für zusätzliche Stellplätze in den Zügen, teilte das Verkehrsministerium am Freitag in Stuttgart mit. «Dieser Sommerurlaub in Zeiten von Corona wird besonders werden», sagte Minister Winfried Hermann (Grüne) laut der Mitteilung. Mit den Angeboten solle Lust darauf gemacht werden, Baden-Württemberg mit dem öffentlichen Nahverkehr zu entdecken.

Zwischen Ulm und Singen fährt vom 9. August an ein zusätzlicher Radexpress «Südbahn» samstags und sonntags mit 40 Fahrradplätzen. Gleichzeitig erhält an den Wochenenden die Verbindung «Donautal» zwischen Ulm und Donaueschingen im Schwarzwald eine höhere Kapazität für Radler. Beim Radexpress «Bodensee II» zwischen Stuttgart und Konstanz wird das Angebot um 50 Fahrradplätze erweitert. Bereits vom 8. August an können Fahrradfahrer an den Wochenenden zusätzliche Züge zwischen Wertheim und Crailsheim nutzen.