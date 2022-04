Landesbischöfin: Kirche muss sich ehrlich infrage stellen

Bad Herrenalb (dpa/lsw) - In Zeiten schwindender Mitglieder kann die Kirche nach Worten der neuen badischen Landesbischöfin Heike Springhart Kraft gewinnen, wenn sie sich verletzlich macht. Kirche müsse offen für das sein, «was uns entgegenkommt», sagte die 47-Jährige am Dienstag beim Auftakt der Frühjahrstagung der evangelischen Landessynode in Bad Herrenalb (Kreis Calw). «Wir müssen offen und ansprechbar bleiben und uns ehrlich infrage stellen», sagte Springhart, die erst seit Anfang April im Amt ist. So könne ein Wandel gelingen: «Als Christenmenschen sind wir Zukunftskünstlerinnen und Zukunftskünstler.» Kirche sei eine lernende Organisation.