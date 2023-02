Landesduell: Freiburg ohne Streich gegen Stuttgart

Freiburg (dpa/lsw) - Die Rollen vor dem Baden-Württemberg-Duell zwischen dem SC Freiburg und dem VfB Stuttgart sind klar verteilt. Die Gastgeber gehen als Favorit in die Partie der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky), müssen aber auf ihren gesperrten Trainer Christian Streich verzichten. Der 57-Jährige hatte beim Auswärtsspiel gegen Borussia Dortmund am vergangenen Wochenende genau wie Verteidiger Kiliann Sildillia Gelb-Rot gesehen und wird gegen den VfB von Co-Trainer Lars Voßler vertreten.

Die abstiegsbedrohten Stuttgarter warten noch auf ihren ersten Liga-Sieg unter Trainer-Rückkehrer Bruno Labbadia und müssen ohne ihren verletzten Toptorjäger Serhou Guirassy auskommen. Dafür könnte Kroatiens WM-Fahrer Borna Sosa in die Startelf zurückkehren.