Landesregierung tagt in Brüssel: Neubau eingeweiht

Brüssel (dpa/lsw) - Die grün-schwarze Landesregierung tagt diesen Dienstag mal nicht in Stuttgart, sondern in Brüssel. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und seine Kabinettskolleginnen und -Kollegen kommen in der Landesvertretung Baden-Württembergs zusammen. Am Montagabend wurde der Erweiterungsbau der Landesvertretung eingeweiht. Zu dem Festakt hatten sich 600 Gäste aus Politik und Wirtschaft angesagt. Zuvor traf sich Kretschmann mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Der Grünen-Politiker setzte sich unter anderem für bessere Beziehungen der Europäischen Union mit der Schweiz ein. Die Eidgenossen waren vor gut einem Jahr aus einem geplanten Rahmenabkommen mit der EU ausgestiegen.