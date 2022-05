Landkreis Heilbronn: Drei Tote bei Auto-Kollision auf der B27

Heilbronn (dpa) - Eine Fahrzeugkollision, ein Feuer und drei Tote - das ist die Bilanz eines Autounfalls auf der Bundesstraße 27 zwischen Rittersbach und Dallau. Wie die Polizei in Baden-Württemberg am Sonntag berichtete, geriet ein 26-Jähriger am Nachmittag mit seinem Auto in einer Rechtskurve aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort krachte sein Fahrzeug frontal mit dem Wagen eines 67-Jährigen zusammen. Das erste Fahrzeug fing nach Angaben der Polizei Feuer und brannte völlig aus. Beide Fahrer hätten bei dem Unfall im Neckar-Odenwald-Kreis tödliche Verletzungen erlitten - sie starben noch vor Ort.

Die 70-jährige Beifahrerin im Auto des 67-Jährigen sei schwer verletzt per Rettungshubschrauber in eine Klinik gekommen. Dort sei sie später an den Unfallfolgen gestorben. Die Straße sei für Stunden gesperrt gewesen. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf rund 60.000 Euro. Zur Klärung des Geschehens soll ein Gutachter die Lage prüfen.