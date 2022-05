Landkreis Heilbronn: Gleitschirmflieger bei Tandemflug abgestürzt

Eppingen (dpa/lsw) - Bei einem Tandemflug mit einem Gleitschirm sind zwei Männer im Landkreis Heilbronn mindestens 15 Meter zu Boden gestürzt. Der 43 Jahre alte Pilot blieb unverletzt, der 51 Jahre alte Passagier wurde mit Verletzungen per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Montag berichtete. Während des Startvorgangs kam es demnach möglicherweise zu technischen Problemen, die zum Absturz des Gleitschirms am Sonntag bei Eppingen führten. Die genaue Ursache sei aber noch unklar, hieß es.