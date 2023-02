Landkreis Schwäbisch Hall: Mann bei Unfall in Auto eingeklemmt und gestorben

Obersontheim (dpa/lsw) - Ein Mann ist bei einem Autounfall auf einer Landstraße zwischen Obersontheim und Hausen (Landkreis Schwäbisch Hall) in seinem Auto eingeklemmt worden und gestorben. Ein weiterer Mann wurde bei dem Unfall in der Nacht auf Samstag schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Ein 54-Jähriger kam mit seinem Auto aus zunächst unbekannten Gründen teilweise auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Sein Auto prallte in die Leitplanke, das entgegenkommende Auto wurde von der Fahrbahn geschleudert und kam an einem Baum zum Stehen. Der 54-Jährige wurde in seinem Auto eingeklemmt und erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Der andere, 29 Jahre alte Unfallbeteiligte kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Landstraße 1060, auf der sich der Unfall ereignete, war bis 6.00 Uhr am Samstagmorgen gesperrt.