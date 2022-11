Landkreis Waldshut: Betrunkener Mann attackiert Rettungswagen

Bad Säckingen (dpa/lsw) - Ein betrunkener 33-Jähriger hat in Bad Säckingen (Landkreis Waldshut) einen für ihn gerufenen Rettungswagen attackiert. Wie die Polizei am Montag mitteilte, habe der Mann am Samstagabend halbnackt auf der Straße herumgeschrien und randaliert. Als der Rettungswagen eintraf, soll er gegen das Fahrzeug getreten und eine Flasche geworfen haben. Nach Angaben der Beamten beruhigte sich der Mann nach Eintreffen der Polizei, er sei in Gewahrsam genommen worden. Die Besatzung des Rettungswagens habe sich während des Vorfalls vorsorglich eingeschlossen. Ein Atemalkoholtest habe einen Wert von rund 1,2 Promille ergeben. Der Mann habe angegeben, angegriffen worden zu sein, er sei leicht verletzt gewesen. Am Rettungswagen entstand ein Schaden von rund 3000 Euro.