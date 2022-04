Landtagspräsidentin Aras und Badener treffen sich am 5. Mai

Karlsruhe/Stuttgart (dpa/lsw) - Einen Tag nach dem Festakt zum 70-jährigen Bestehen Baden-Württembergs treffen sich Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) und die Landesvereinigung Baden in Europa zu einem klärenden Gespräch. Die Begegnung finde am

5. Mai in Karlsruhe statt, sagten der Vereinsvorsitzende Peter Koehler und Landtagssprecher Willi Reiners am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Hintergrund ist der Streit um eine andere Veranstaltung zum Landesjubiläum, an der keine badischen Organisationen beteiligt sind.

Voraussichtlich werde Aras mit ihrer Büroleiterin und Reiners anreisen, sagte der Sprecher. Nachdem zuletzt mildere Töne angeschlagen worden waren und am 4. Mai beim Festakt schon die Möglichkeit zum Austausch bestehe, sei man guter Dinge. Auch Koehler gab sich zuversichtlich, sagte aber: «Wir werden schon noch mal ein paar kritische Punkte ansprechen.» Ob es nach dem Gespräch dann badischen Wein gebe, um darauf anzustoßen, sei noch offen, scherzte er.

Hintergrund ist die Tagung «Wer wir sind! Wer sind wir?» an diesem Mittwoch in Stuttgart, zu der der Landtag, die Landeszentrale für politische Bildung und der Schwäbische Heimatbund geladen haben. Dass die badische Seite nicht beteiligt ist, hatte die Badener erzürnt. Der Landtag unterscheidet streng zwischen dieser Veranstaltung und dem offiziellen Festakt, zu dem auch Badener auf der Bühne erwartet werden. Dennoch hatte Aras dem Verein ein Gespräch angeboten.