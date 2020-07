Landtagswahl: Rülke Spitzenkandidat der Südwest-FDP

Karlsruhe (dpa/lsw) - Die baden-württembergische FDP hat Hans-Ulrich Rülke zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl am 14. März 2021 gewählt. Ein außerordentlicher Parteitag stimmte am Samstag in der Messe Karlsruhe mit großer Mehrheit für den 58 Jahre alten Chef der Landtags-Fraktion. «Wir haben den Willen zu regieren, Baden-Württemberg verdient es, von der FDP regiert zu werden», rief Rülke den Delegierten zu. Nach fünf Jahren grün-schwarzer Regierung müsse Mehltau vom Land abgeschüttelt werden. Notwendig seien Investitionen statt Konsum. Der Rückstand bei der Digitalisierung im Bildungswesen müsse aufgeholt werden. Um die Wohnungsnot zu lindern, müssten die Landesbauordnung entrümpelt und die Grunderwerbssteuer gesenkt werden, forderte Rülke.