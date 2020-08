Landwirt findet stark verweste Leiche auf Feld

Kenzingen (dpa/lsw) - Ein Landwirt hat auf einem Feld in Kenzingen eine stark verweste Leiche gefunden. Die Identität des Toten sei unklar, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. In der Kleinstadt im Kreis Emmendingen werde derzeit ein 62-Jähriger vermisst. Ob es sich bei dem am Mittwoch gefundenen Toten um den vermissten Mann handelt, soll nun eine DNA-Analyse klären. Das Ergebnis wird am Donnerstag erwartet. Die Leiche soll laut den Ermittlern außerdem obduziert werden, um die Todesursache herauszufinden. Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es bislang aber nicht, hieß es.