Lange Haftstrafen wegen vorgetäuschten Suizids

Heidelberg (dpa/lsw) - Das Landgericht Heidelberg hat zwei Frauen wegen versuchten Mordes zu langen Haftstrafen verurteilt. Eine 36-Jährige erhielt eine Freiheitsstrafe von elf Jahren und drei Monaten, ihre 58-jährige Komplizin neun Jahre und sechs Monate. Das Gericht sah es am Mittwoch als erwiesen an, dass die beiden versucht haben, den Ehemann der Jüngeren umzubringen, um an sein Erbe zu gelangen. Dabei hätten sie die Tat als Suizid kaschieren wollen. Die Staatsanwaltschaft hatte lebenslange Haft für die Ehefrau und ihre ehemalige Angestellte gefordert.

Ihre Pläne wurden laut Anklage durchkreuzt, weil der durch präparierten Likör sedierte Mann aufwachte, als die frühere Mitarbeiterin ihm mit einem Kochfeldschaber eine 15 Zentimeter lange Schnittwunde am Unterarm beibrachte. Die Verletzung der Pulsadern sollte einen Suizid nahelegen. Die Frau entkam unerkannt. Der getrennt von seiner Frau lebende Mann aus Angelbachtal (Rhein-Neckar-Kreis) konnte durch eine Notoperation gerettet werden.

Die Verteidigung hatte einen Freispruch für die Ehefrau verlangt, die im Prozess angab, nichts mit der Tat im Mai 2020 zu tun gehabt zu haben, und damit die Täterschaft auf die Komplizin schob. Für letztere sah deren Verteidigerin den Tatbestand der gefährlichen Körperverletzung als gegeben an und plädierte auf eine milde Strafe, ohne konkret zu werden.

