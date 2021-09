Laschet hat kein Verständnis für Bahnstreiks

Heilbronn (dpa) - Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet hat kein Verständnis für die Bahnstreiks der Lokführergewerkschaft GDL. «Um Verständnis aufzubringen, müsste ich mich jetzt sehr anstrengen», sagte der CDU-Vorsitzende am Montag beim «Wahlcheck» der «Heilbronner Stimme» auf eine entsprechende Frage. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) setzte ihren Streik bei der Deutschen Bahn an diesem Montag fort. Die Gewerkschaft will damit höhere Einkommen und bessere Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten erzwingen. Es ist der dritte Streik in dieser Tarifrunde.

