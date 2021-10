Lasterfahrer stirbt auf der A6 - Gas tritt aus

Bad Rappenau (dpa/lsw) - Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 6 bei Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) ist ein Lastwagenfahrer gestorben. Polizeiangaben zufolge erkannte der Mann am Dienstag wohl ein Stauende zu spät und fuhr mit seinem Kleinlaster auf einen stehenden Gefahrgut-Transporter auf. Er starb noch an der Unfallstelle. Die Feuerwehr band austretendes Schweißgas mit Sprühnebel. Gefahr für Anwohner bestand den Angaben nach nicht. Die Autobahn in Richtung Heilbronn wurde gesperrt.

