Lastwagen überschlägt sich: Unfälle auf glatten Straßen

Ilshofen (dpa/lsw) - Ein Lastwagen ist bei einem Unfall auf glatter Straße bei Ilshofen (Kreis Schwäbisch-Hall) auf dem Dach gelandet. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, kam der Fahrer mit seinem Lkw in einer Kurve nach rechts von der Straße ab. Dabei überschlug sich der Laster und blieb in einem Feld liegen. Der 56-jährige Fahrer wurde leicht verletzt. Es entstand nach Polizeiangaben ein Schaden von rund 50.000 Euro.

Drei weitere Unfälle ereigneten sich am Dienstagmorgen auf den glatten Straßen im Bereich Ilshofen. Bei den zwei Auffahrunfällen und einem Abkommen von der Straße wurde niemand verletzt. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 20.000 Euro.

© dpa-infocom, dpa:220125-99-840303/2