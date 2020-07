Lastwagen fährt in Stauende: Zehn Menschen schwer verletzt

Neu-Ulm (dpa/lby) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 28 in der Nähe von Senden (Landkreis Neu-Ulm) sind drei Menschen schwer und sieben leicht verletzt worden. Ein 63-Jähriger war laut Polizeiangaben am Samstagnachmittag mit seinem Lastwagen auf den vorausfahrenden Verkehr aufgefahren, der sich am Autobahndreieck Hittistetten von der Autobahn 7 auf die B28 zurückstaute.

Die Insassen der zwei direkt vorausfahrenden Autos wurden schwer verletzt. In zwei weiteren Wagen wurden eine Familie mit zwei Kindern sowie zwei Frauen leicht verletzt. Der LKW-Fahrer wurde ebenfalls leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 200 000 Euro.