Lastwagen gerät in Brand: Vollsperrung auf Autobahn 8

Wimsheim (dpa/lsw) - Ein mit Kupferrohren beladener Lastwagen ist am Montagmorgen bei Wimsheim (Enzkreis) in Brand geraten und hat damit für eine Vollsperrung der Autobahn 8 in Richtung Karlsruhe gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer zunächst im Bereich des Hinterreifens aus und griff dann auf Ladung und Anhänger über. Der Fahrer habe gerade noch rechtzeitig aussteigen und den Anhänger entkoppeln können, hieß es weiter. Dichter Rauch an der Unglücksstelle behinderte zeitweise die Sicht in beide Fahrtrichtungen. Zur Brandursache war zunächst nichts bekannt, auch die Höhe des Schadens stand nicht fest.

© dpa-infocom, dpa:210510-99-543179/3