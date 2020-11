Lastwagen kollidieren auf A5: Stau und gesperrte Fahrbahn

Renchen (dpa/lsw) - Die Autobahn 5 bei Renchen im Ortenaukreis ist nach einem Unfall zweier Lastwagen am Freitag teilweise gesperrt worden. In Fahrtrichtung Karlsruhe wurde die rechte Fahrbahn gesperrt, es bildete sich ein Stau über mehrere Kilometer, wie die Polizei am Abend mitteilte.

Der Fahrer eines Sattelzugs war zuvor aus bislang unklaren Gründen mit seinem Wagen auf einen anderen Lastwagen auf dem Standstreifen aufgefahren. Der Fahrer des Lkw, der von der Fahrbahn abgekommen war, wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des anderen Sattelzugs blieb unverletzt. Er hatte mit seinem Fahrzeug wegen einer Panne auf dem Standstreifen gestanden, so die Polizei. Die Bergung der beiden Lastwagen sollte nach Angaben der Polizei bis in die Nacht dauern.