Lastwagenfahrer in Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt

Gruibingen (dpa/lsw) - Ein 34-Jähriger ist bei einem Auffahrunfall bei Gruibingen (Landkreis Göppingen) in seinen Lkw eingeklemmt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, fuhr der Lkw-Fahrer auf der Autobahn 8 auf einen Sattelzug auf. Die Feuerwehr musste den Mann nach dem Unfall am Dienstag aus seinem Führerhaus befreien. Der 34-Jährige kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

© dpa-infocom, dpa:211103-99-844376/2