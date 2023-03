Lauben brennen in Karlsruher Kleingartenanlage

Karlsruhe (dpa/lsw) - Ein Brand in einer Kleingartenanlage in der Nähe des Karlsruher Wildpark-Stadions hat am Mittwoch eine große Rauchwolke über der Stadt verursacht. Zwei Lauben standen nach Angaben von Polizei und Feuerwehr in Vollbrand. Eine dritte Hütte wurde von der Hitze in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde niemand. Die Ursache für das Feuer war zunächst unklar.

Die Polizei schätzte den Sachschaden auf einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag. Die Feuerwehr brachte die Flammen in der Oststadt nach etwa einer Stunde unter Kontrolle. Mehrere Gasflaschen in den brennenden Hütten hätten die Löscharbeiten erschwert.