Lautes Motorrad in Heilbronn aus dem Verkehr gezogen

Heilbronn (dpa/lsw) - Das laute Auspuffgeräusch eines Motorrads hat in Heilbronn die Polizei auf den Plan gerufen. Sie kontrollierte die Maschine eine 62-Jährigen, wie die Ermittler am Donnerstag mitteilte. Bei der Geräuschmessung am Mittwoch sei eine enorme Überschreitung des Wertes festgestellt worden. Auch die Abgaswerte wurden beanstandet.

Ein eingeschalteter Gutachter stellte schließlich eine Standgeräuschemission der Auspuffanlage von 112,5 Dezibel fest. Die Polizei verwies darauf, dass das menschliche Ohr bei längerer Einwirkung bereits ab 85 Dezibel entsprechende Schäden erleiden könne. Das Motorrad wurde aus dem Verkehr gezogen. Dem Fahrer drohe eine Geldbuße von mehreren Hundert Euro.

© dpa-infocom, dpa:210826-99-973382/2